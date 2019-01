Crivellaro prevê o futuro e garante que as vitórias do Feirense "vão aparecer"

Rafael Crivellaro acredita que o Feirense voltará a vencer em breve e conseguirá "fazer uma segunda volta melhor do que a primeira", no campeonato. O primeiro triunfo fogaceiro desde a segunda jornada pode aparecer na 18.ª, no terreno do Rio Ave.

Em declarações reproduzidas no site oficial do clube, o médio brasileiro assume que o Feirense precisa de "somar mais pontos e mais vitórias".

"Temos perfeita noção de que temos de fazer uma segunda volta melhor do que a primeira. É com essa ambição e com uma motivação enorme que vamos a Vila do Conde", declara.

Crivellaro destaca que os jogadores "sabem bem" o que têm de fazer frente ao Rio Ave: "Evitar erros individuais ou coletivos que permitam ao adversário chegar perto da nossa baliza e, tendo confiança com bola, fazer golos."

O Feirense foi eliminado da Taça de Portugal pelo Sporting, num jogo em que "um golo podia ter mudado tudo" a favor dos fogaceiros. De qualquer forma, Crivellaro frisa que o campeonato é "a grande prioridade" do Feirense.

"Estamos completamente focados em realizar uma boa segunda volta. As vitórias vão, seguramente, aparecer. Temos total confiança nas nossas capacidades", assegura.