​Diretores do Santa Maria e Pulido Valente "extremamente preocupados" com afastamento do presidente do Conselho de Administração​

Três diretores do Centro Hospitalar Lisboa Norte (Fausto Pinto, responsável pelo departamento do Coração, Jacinto Monteiro, do departamento das Especialidades Cirúrgicas, e José Ferro, do departamento de Neurociências) enviaram nesta sexta-feira uma carta à ministra da Saúde, Marta Temido, manifestando a sua “estranheza” e “extrema preocupação em relação ao futuro” depois de conhecida a decisão do Governo, que não reconduziu Carlos Martins na presidência do Conselho de Administração do Centro Hospitalar que agrega os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente.

“Não contestando a legitimidade da decisão, não podemos deixar de, coletivamente, estranhar que seja interrompido o trabalho de uma administração que sempre contou com o apoio da esmagadora maioria das chefias deste centro hospitalar”, lê-se na carta a que a Renascença teve acesso.

Segundo este grupo de diretores, que garantem “não contestar a legitimidade da decisão”, há o “receio” de que possam ser comprometidos com a mudança de administração “vários projetos e investimentos que visam o melhoramento do funcionamento de várias áreas” do Centro Hospitalar Lisboa Norte. E concluem: “Não descortinamos nenhuma razão substantiva para mudar o rumo que vinha a ser traçado em consonância com as chefias médicas”.

O Governo confirmou na quinta-feira que Carlos Martins, cujo mandato enquanto presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte havia terminado a 31 de dezembro, seria substituído à frente da administração dos Hospitais Santa Maria e Pulido Valente. "Encaro isto com naturalidade. Foram seis anos desta casa que vai marcar a minha vida para sempre e tenho o maior orgulho de ter servido esta instituição", afirmou Carlos Martins.

A Ministra da Saúde, Marta Temido, decidiu afastar as administrações de grandes hospitais. Há 15 administradores que não vão ser reconduzidos, entre os quais Carlos Martins e Ana Escoval, que estava à frente dos hospitais Curry Cabral e São José e deverá ser substituída no cargo pela ex-secretária de Estado da Saúde, Rosa Matos Zorrinho.

O Governo ainda não oficializou o nome do novo presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, sendo provável que o substituo de Carlos Martins venha a ser Daniel Ferro, até agora presidente do Conselho de Administração do hospital Garcia de Orta.