Meias-finais da Taça de Portugal já têm datas

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, esta sexta-feira, as datas dos jogos das meias-finais da Taça de Portugal.

A primeira mão terá lugar em fevereiro. O Benfica-Sporting está marcado para o dia 6, às 20h45, no Estádio da Luz, enquanto o FC Porto-Braga se joga a 26, pelas 20h15, no Estádio do Dragão.

A segunda mão está agendada para abril, embora não haja data específica para a receção do Sporting ao Benfica, em Alvalade, e para a visita do FC Porto ao Braga, na Pedreira. Sabe-se, contudo, que os jogos serão realizados entre os dias 2 e 4 ou, em alternativa, entre 23 e 25.

A FPF esclarece que a marcação dos jogos depende da participação de FC Porto, Sporting e Benfica nas competições europeias. Para a grande final é que já há data certa: 26 de maio, no Estádio do Jamor.

Os quatro jogos das meias-finais da Taça de Portugal terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.