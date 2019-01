Celtic só liberta Ntcham no final da época e por 17 milhões de euros

O Celtic está disponível para libertar Olivier Ntcham, médio francês que tem sido associado ao interesse do FC Porto, mas só no final da época e por uma verba a rondar os 17 milhões de euros, ao que Bola Branca apurou.

Não é a primeira vez que Ntcham entra na rota do FC Porto. Conforme a imprensa noticiou na altura, houve interesse dos campeões nacionais no verão, que se reacendeu neste mercado de janeiro. Porém, levar Ntcham para o Dragão poderá custar 17 milhões de euros.

Moedas de troca estão fora de questão. O Celtic até esteve interessado em Chancel Mbemba na mesma altura em que o FC Porto o contratou, no entanto, Bola Branca sabe que os escoceses não estão inclinados a incluir o central congolês numa eventual troca.

Olivier Ntcham, de 22 anos e 1,80 metros, está a passar um momento difícil em Glasgow, devido às exibições pouco satisfatórias, nomeadamente no "Old Firm", o clássico com o grande rival Rangers. Dado que pode facilitar um possível negócio.



O médio francês tem contrato com o Celtic até 2021 e é importante para o treinador, Brendan Rodgers, como demonstram os 15 golos marcados em 77 jogos. Formado no Manchester City, Ntcham chegou ao Celtic em julho de 2017, a troco de cerca de cinco milhões de euros.