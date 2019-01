Brexit é "preocupante em termos de segurança europeia"

A saída do Reino Unido da União Europeia, segundo o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, traz preocupações em termos da segurança da Europa.

Num debate organizado esta sexta-feira pelo International Club, em Lisboa, e em resposta a uma pergunta do ex-ministro da Administração Interna Ângelo Correia sobre as consequências do Brexit, o almirante Silva Ribeiro admitiu que a saída iminente dos britânicos é "preocupante".

"É evidente que a saída da Grã-Bretanha da União Europeia é preocupante do ponto de vista daquilo que é a segurança na União Europeia e todos os esforços no sentido de desenvolver uma capacidade de defesa na Europa", referiu no encontro.

Apesar disso, o almirante Silva Ribeiro diz estar convencido de que os países da UE vão continuar unidos aos britânicos.

"Estou convencido de que, no quadro daquilo que são as grandes questões de segurança que afetam a União Europeia, o Reino Unido vai de alguma forma manter-se unido. Até porque nós temos sempre o cimento que nos agrega a todos, que é a NATO."

Neste momento, o Governo britânico de Theresa May continua em consultas com todos os partidos com assento parlamentar para tentar firmar um Plano B de saída, após o acordo negociado pela primeira-ministra com Bruxelas ter sofrido um chumbo histórico na Câmara dos Comuns.

Com ou sem acordo, a data e hora legais de saída já estão marcadas: às 23h de 29 de março deste ano, o Reino Unido abandona a UE. Isto salvo se o prazo for alargado ou outra decisão contrária a esta data seja tomada nas próximas semanas.