David Simão deixa o Boavista e ruma à Bélgica

O Royal Antuérpia anunciou, esta sexta-feira, a contratação de David Simão ao Boavista.

No site oficial, o terceiro classificado do campeonato da Bélgica comunicou que o médio português, de 28 anos, assinou contrato válido para as próximas duas temporadas e meia, ou seja, até junho de 2021.

David Simão representou o Boavista durante ano e meio, assumindo-se como peça-chave do meio-campo axadrezado. Foi formado no Benfica, contando com empréstimos a Fátima, Paços de Ferreira, Académica e Marítimo e depois, a título definitivo, passou por Arouca e CSKA Sófia, antes de rumar ao Bessa. David Simão marcou três golos em 45 jogos.