A1 - Um carro com alma

Calhou-nos um A1 azul. 30 TSFI que a gasolina anima um motor que debita 116 cavalos. E 5 portas.



Simplicidade não significa falta de atenção aos pormenores. Nem falta de qualidade de materiais. É assim o mais pequeno da familia Audi, que começou agora a ser comercializado.

Não passa despercebido aos aceleras Tunning, provavelmente "picados" pelo 30 TSFI inscrito na mala, que facilmente pode ser confundido por um 3.0

Era bom, era.

Mas não. Aqui os 116 cavalos chegam para a competição em que entra como candidato ao Essilor/carro do ano, na categoria de citadino.

O A1 foi apresentado recentemente em Lisboa, e é maior que o seu antecessor.

Tem um ar desportivo com uma dose de agressividade. É facil de conduzir com um posto de condução sem notas negativas e com uma manobrabilidade próxima de um kart.

Dá vontade de apertar o acelerador e extrair um arranque que é sonoro e bem agradável.

É um carro adequado à cidade, ou para um passeio em casal. Pode levar os filhos no banco de trás, e até podem ser grandes. Mas não leve mais ninguém para não prejudicar o conforto.

A bagageira tem 355 litros e é maior que a do anterior modelo.

Em suma, conte com conforto e segurança a bordo, e viagens que podem transformar-se em passeios entusiasmantes.

Os preços arrancam nos 25.100 euros.