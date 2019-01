André Silva e Carriço contra Nélson Semedo nos "quartos" da Taça do Rei

A Federação Espanhola realizou esta sexta-feira o sorteio dos quartos-de-final da Taça do Rei, que ditaram um confronto entre portugueses. O Barcelona de Nélson Semedo vai medir forças com o Sevilha, de André Silva e Daniel Carriço.

Para além do jogo-cartaz desta fase, o Real Madrid vai defrontar o Girona, clube que surpreendeu e eliminou o Atlético de Madrid em pleno Wanda Metropolitano.

Há ainda outro duelo entre lusos na Taça do Rei. O Valência, de Rúben Vezo e Gonçalo Guedes, vai enfrentar o Getafe, do lateral esquerdo Antunes. O Bétis, com William Carvalho em destaque, vai enfrentar o Espanyol.

As partidas da Taça do Rei são disputadas a duas mãos.