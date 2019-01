Rabiot relegado para as reservas do Paris Saint-German

Adrien Rabiot, médio francês, está afastado dos treinos da equipa principal do Paris Saint-Germain. A decisão da direção foi confirmada pelo técnico Thomas Tuchel em conferência de imprensa:

"O clube decidiu e eu estou a preparar o jogo contra o Guingamp sem o Rabiot. É uma questão entre o jogador e o clube e eu respeito a decisão", disse.

Rabiot, de 23 anos, está em final de contrato com o PSG e tem recusado renovar contrato com o clube. O médio francês tem sido fortemente associado a uma transferência a custo-zero para o Barcelona e poderá mesmo passar os últimos seis meses do atual vínculo relegado para a equipa de reservas do Paris Saint-Germain.

Produto da formação do clube, Rabiot leva um total de 227 jogos disputados pela equipa principal do Paris Saint-Germain.