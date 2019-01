Rui Faria é o novo treinador do Al Duhail

O Al Duhail anunciou, esta sexta-feira, a contratação do treinador português Rui Faria. O técnico de 43 anos foi o braço direito de José Mourinho durante toda a sua carreira e foi um dos nomes associados ao cargo no Benfica.

O emblema catari ocupa neste momento a segunda posição do campeonato, dois pontos atrás do Al-Sadd de Jesualde Ferreira, que conta com jogadores como Xavi e Gabi.

Esta será a primeira experiência de Rui Faria como treinador principal, depois de 18 temporadas ao lado de José Mourinho, no União de Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid, Chelsea e Manchester United.