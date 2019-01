Éder Militão não sai do FC Porto em janeiro

Éder Militão não sai em janeiro. A garantia é dada pelo empresário do defesa brasileiro, que abriu a porta a uma eventual transferência para o Real Madrid no verão.

Em declarações ao jornal "As", Giuliano Bertolucci deixou a certeza da continuidade no Dragão até ao final da época: "Não há qualquer hipótese de ele deixar o clube no atual mercado de inverno".

No entanto, Bertolucci admite que há a possibilidade do internacional brasileiro trocar o FC Porto pelos "merengues" no verão. "Não descartamos que assine pelo Real Madrid no verão".

Militão tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, que ascende aos 75 milhões no mercado de inverno. Desde que assinou proveniente do São Paulo, somou um total de 24 partidas e apontou dois golos. Em apenas meio ano, colocou grande parte dos clubes grandes do futebol europeu a "salivar", como o Barcelona, Liverpool, Real Madrid e Manchester United.

O internacional brasileiro tem contrato com o FC Porto até 2023.