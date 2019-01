Colômbia atribui "atentado terrorista" a rebeldes do Exército de Libertação Nacional

O grupo rebelde Exército de Libertação Nacional (ELN) foi responsável pelo atentado à bomba contra uma academia da polícia em Bogotá, capital da Colômbia, que na quinta-feira provocou pelo menos 21 mortos e dezenas de feridos.

Assim declarou esta sexta-feira o ministro colombiano da Defesa, Guillermo Botero, depois de o Governo ter descrito o ataque ontem como um "atentado terrorista".

No ataque foram usados 80 quilos de material explosivo instalado num carro usado pelos atacantes para invadir a academia de polícia, dentro da qual detonaram os explosivos.

O ELN é composto por cerca de dois mil militantes e é considerado um grupo terrorista pela Colômbia, os Estados Unidos da América e a União Europeia.

Há cerca de dois anos, o Governo do então Presidente Juan Manuel dos Santos alcançou um acordo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), o maior grupo rebelde que atuou no país durante décadas.

Em fevereiro de 2017, tiveram início conversações de paz com o ELN na tentativa de se fechar um acordo semelhante, conversações essas que o atual Presidente da Colômbia, Ivan Duque, congelou desde que chegou ao poder.