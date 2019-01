Já há árbitros para esta sexta-feira

Miguel na Choupana. Almeida em Chaves e Martins em Guimarães.

O Conselho de Arbitragem já divulgou os árbitros nomeados para os três desta sexta-feira a contar para a jornada 18 da I Liga, partidas em que participam os três da frente.

O Sporting de Braga é o primeiro a entrar em campo, na Choupana, para defrontar o Nacional, a partir das 18h45. O árbitro é Hugo Miguel, assistido por Ricardo Santos e Bruno Trindade. No VAR, ficam Jorge Sousa e Nuno Manso.

Às 19 horas, em Chaves, entra em campo o FC Porto com Nuno Almeida como homem do apito. Nas linhas laterais ficam António Godinho e Paulo Ramos, com Luís Godinho e Rui Teixeira de serviço do videoárbitro.

Os últimos a entrar em campo nesta sexta-feira de futebol são os jogadores de Vitória SC e do Benfica, com apito inicial marcado para as 21:15. O árbitro é Tiago Martins, com André Campos e Pedro Mota a auxiliar. No VAR fica Vasco Santos, com André Dias a seu lado.