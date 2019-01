Keizer promete "lutar pelo título até ao fim"

Marcel Keizer, treinador do Sporting, quer regressar às vitórias para o campeonato na próxima jornada, frente ao Moreirense, uma equipa que merece elogios do técnico leonino. Quanto à luta pelo campeonato, Keizer voltou a dizer que "é muito cedo para falar", mas promete luta até ao fim.

"Não é hora de falar do título. Está na hora de jogarmos bom futebol e ganhar os jogos. Vamos lutar até ao fim, e depois vamos ver o que acontece", começou por dizer, em conferência de imprensa



O técnico holandês deixou elogios à equipa de Ivo Vieira, mas diz que o Sporting está preparado para conquistar os três pontos: "O Moreirense é uma boa equipa, jogam muito bem e defendem bem. Vamos ter pouco espaço para jogar, por isso vai ser um jogo difícil, mas é um desafio que estamos prontos. Queremos jogar muito bom futebol e ganhar o jogo".

Apesar do 4º lugar na tabela classificativa, Keizer diz que está satisfeito com os jogadores e o seu trabalho, em pouco mais de dois meses no clube de Alvalade: "Temos uma grande competitividade na equipa, e eles têm mostrado o seu trabalho, estou satisfeito".

"Estou aqui há dois meses. Para construir uma equipa há treinadores que levam alguns anos. Em dois meses não se pode esperar que os jogadores já saibam tudo. Acho que estão a fazer um bom trabalho", adicionou.

Portas abertas para reforços de inverno

Keizer falou sobre o mercado de transferências, não respondeu à questão sobre a possível chegada de Tiago Ilori, mas diz que o clube está "atento" ao mercado:

"Precisamos de bons jogadores porque temos muitos jogos. Espero que os jogadores fiquem. Quando aparecer uma oportunidade, vamos aproveitar, mas não depende só de mim. Precisamos de uma equipa grande para estes dois meses, porque temos muitos jogos".

Para além de Luiz Phellype e Francisco Geraldes, que regressou de empréstimo, o Sporting anunciou a contratação de Doumbia, médio defensivo que, segundo Keizer, ainda não está preparado para jogar:

"Está cansado, fez muitas viagens nos últimos dias. Já treinou duas vezes connosco, mas não joga desde dezembro. Estamos a prepará-lo fisicamente".

O Sporting-Moreirense está marcado para este sábado, às 18h00, em Alvalade, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.