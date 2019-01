Mais dinheiro no fim do mês? Novas tabelas de IRS trazem novidades

Veja também:



As tabelas de retenção na fonte para este ano trazem novidades, que resultam em mais rendimento disponível ao final do mês. Um caso que se aplica, por exemplo, a todos os contribuintes que ganhem até 40 mil euros por ano.

Outra boa notícia é a atualização do mínimo de existência, ou seja, do montante que se encontra isento de imposto, que este ano sobe de 9.006,9 euros para 9.150,96 euros.

Por isso, quem ganha até 654 euros deixa de fazer retenções de IRS na fonte.

Também há novidades para os pensionistas com dependentes a cargo, que passam a ter um benefício fiscal: é descontado meio ponto percentual à taxa de retenção mensal de IRS por cada dependente, seja descendente ou ascendente.

As tabelas de retenção para 2019 atualizam ainda os limites dos escalões de rendimentos para os pensionistas, de modo a refletir os aumentos das pensões.

De recordar que, ainda esta semana, na Renascença, os pensionistas denunciaram que, apesar os aumentos, este mês receberam menos, porque faltava esta atualização das tabelas de IRS – uma situação agora resolvida.

De salientar que com menos retenção na fonte (por mês), o montante do reembolso do IRS no final do ano também deverá diminuir.

As novas tabelas foram publicadas esta sexta-feira em Diário da República. Como, por esta altura, algumas entidades empregadoras já procederam ao processamento de salários, o Governo dá até ao final do próximo mês (28 de fevereiro) para entidades devedoras ou pagadoras procederem aos devidos acertos.