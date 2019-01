Sharapova afasta Wozniacki do Open da Austrália

A dinamarquesa Caroline Wozniacki, n.º3 do "ranking" mundial, foi eliminada, esta sexta-feira, do Open da Austrália, ao perder na terceira ronda contra a russa Maria Sharapova, antiga número 1 que é hoje a 30.ª da tabela.

Wozniacki, campeã em título, ainda deu luta depois de perder o primeiro "set", mas acabou derrotada pelos parciais de 4-6, 6-4 e 3-6, em 2h24.



Aos 31 anos, Sharapova concretizou a primeira vitória sobre uma jogadora do "top 5" em quase um ano e meio.

Na próxima eliminatória, a russa vai defrontar a jovem anfitriã, de 22 anos, Ashleigh Barty, nos oitavos de final.

Wozniacki, ao ser eliminada numa nesta fase prematura, corre o risco de sair do "top-10" mundial no final do torneio, o primeiro Grand Slam do ano.