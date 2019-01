Futebol e pirataria em destaque nos desportivos

"Sexta a fundo", lê-se na primeira página de O Jogo. Com imagens de Moussa Marega, João Félix e Wilson Eduardo, o diário portuense destaca a abertura da segunda volta da Liga, esta sexta-feira, com jogos dos três da frente.

O Record aponta ao mercado benfiquista e escreve que "só dá Félix". O diário da Cofina chama-o de "novo menino de ouro".

Por sua vez, o diário A Bola escreve "Disco pirata", numa alusão à detenção de Rui Pinto, suspeito de ser o "hacker" que pôs a nu o "polvo encarnado".

O jornal historicamente ligado ao Benfica escreve que "segunda volta da Liga arranca ao som de detenção" de Rui Pinto.

A Bola reforça a aposta nas vendas junto do benfiquismo com a sedução do segmento mais idoso deste mercado, evocando Ted Smith, nos 30 anos da morte do treinador que deu ao Benfica a Taça Latina.