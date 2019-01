Câmara de Loures acusada de fechar contratos de milhares de euros com genro de Jerónimo

Rui

18 jan, 2019 Lisboa 10:37

Plataformas electrónicas de contratação pública onde se pagam milhares de euros para aceder e poder concorrer a vigarice começa logo aí impedindo a grande maioria das empresas de lutar pela vida em igualdade com as restantes para não falar que basta ir à página dos contratos públicos e verificar as adjudicações por ajuste directo ou não de milhões e milhões a toda a hora a indeviduos que quando se vai ver a morada fiscal algumas são no meio das montanhas onde não vive ninguém à anos que acontece assim e muitas empresas que concorrem neste mercado sabem muito bem as condições em que perdem os concursos na maioria das vezes sempre para os mesmos.