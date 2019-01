75-50. Rui Rio ganha no Conselho Nacional do PSD

O Conselho Nacional do PSD aprovou, na madrugada desta sexta-feira, a moção de confiança à Comissão Política Nacional liderada por Rui Rio, com 75 votos a favor, 50 contra e um nulo.

Ao fim de quase 12 horas de trabalhos, Rio, com cerca de 60% dos votos, reforçou a sua posição, depois da investida dos críticos, liderada por Luís Montenegro.

A questão do modo da votação - secreta ou por braço no ar - causou grande polémica. Houve gritos e "murros na mesa" e, até, quem abandonasse a sala, mas o próprio líder social-democrata acabou por ser sugerir a votação secreta, o que veio a a acontecer.

À saída do hotel do Porto onde a reunião decorreu, o presidente do PSD disse esperar que, a partir de agora, “remem todos no mesmo sentido”, para ver se o PSD recupera e ganha as eleições, e desejou que possa haver paz no partido.

“O que é preciso é que agora haja alguma paz no partido”, sublinhou.



"Neste momento, já é claro que o PS pode perder as próximas eleições. O que ainda não é claro é que o PSD as possa ganhar. Isso é o que nós temos que fazer, é essa a tarefa que temos pela frente. Metade está feita, o PS pode perder. Agora, nós temos que construir a possibilidade de a ganhar. E espero que a partir de agora remem todos no mesmo sentido para ver se o PSD recupera", afirmou.