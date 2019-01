Rui Rio defende voto secreto no Conselho Nacional

O presidente do PSD, Rui Rio, defende o voto secreto na moção de confiança à sua liderança que vai ser decidida no Conselho Nacional, que decorre no Porto.

A informação foi avançada pelo secretário-geral do PSD, José Silvano, numa declaração aos jornalistas já depois das 2h00 da manhã desta sexta-feira.

Rui Rio prefere o voto secreto ao braço no ar, mas a decisão final cabe agora à Mesa do Conselho Nacional do PSD, que ainda vai deliberar, explicou José Silvano.

A mesa vai analisar quatro requerimentos sobre a votação da moção de confiança a Rio, três dos quais pedem que seja de braço no ar e um por método secreto.