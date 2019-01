Advogado de Trump “nunca disse que não houve conluio entre a campanha” e os russos

Numa declaração surpreendente, o advogado do Presidente norte-americano vem agora garantir que nunca disse que não houve conluio entre a campanha de Donald Trump e a Rússia.



Em entrevista à CNN, na quarta-feira à noite, Rudolph Giuliani esclareceu que apenas referiu que o Presidente não está envolvido em qualquer contato com Moscovo para interferir nas eleições de 2016.

“Eu nunca disse que não houve conluio entre a campanha ou entre pessoas da campanha”, declarou o advogado.

De acordo com Rudolph Giuliani, antigo presidente da Câmara de Nova Iorque, “não há uma única prova” de que Trump conspirou com os russos para piratear os serviços do Partido Democrata.

O advogado falou no dia seguinte ao “Washington Post” para dizer que só representa Donald Trump e não a sua campanha.

“O Presidente não esteve envolvido em qualquer conluio, de qualquer maneira ou feitio. Também não tenho conhecimento de qualquer conluio por parte dos milhares de pessoas que trabalharam a campanha”, frisou Rudolph Giuliani.