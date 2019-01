Vitória de Setúbal anuncia reforço sul-africano

O Vitória de Setúbal anunciou a contratação de Kgaogelo Sekgota, de 21 anos, proveniente do FC Stumbras, da Lituânia.

Kigi, como é conhecido, assinou um contrato válido por uma temporada e meia com o emblema sadino e é reforço para a equipa de Lito Vidigal que perdeu Costinha para o Chaves.

O sul-africano representou o Polokwane United antes de rumar à Europa. No Stumbras somou um total de 30 jogos. Em declarações reproduzidas no site do clube, Kigi mostrou-se naturalmente satisfeito com o salto para a I Liga portuguesa:

“A Liga portuguesa tem maior visibilidade que a Lituana e o Vitória é o clube ideal para mostrar as minhas qualidades. Estou a treinar com a equipa há já algum tempo e sinto-me perfeitamente integrado e pronto a mostrar o meu valor".



O novo camisola 26 da equipa sadina descreveu-se como jogador e prometer dar o máximo pelo clube: “Sou rápido e tecnicista, mas prefiro que sejam as pessoas a falar das minhas qualidades. Aquilo que posso prometer aos adeptos é que vou dar o máximo em cada jogo, em cada treino".