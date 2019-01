Atenção, Sporting. Villarreal eliminado da Taça do Rei

O Villarreal perdeu com o Espanyol por 3-1 e está fora da Taça do Rei. O adversário do Sporting atravessa um mau momento e não vence há mais de um mês.

O "submarino amarelo" caiu nos oitavos-de-final no terreno do Espanyol com golos de Piatti e um bis de Iglesias. Chukwueze fez o único golo do Villarreal.

A equipa catalã segue em frente para os "quartos", depois de ter empatado a duas bolas no Estádio De La Ceramica.

O duelo para os 16 avos-de-final da Liga Europa entre Sporting e Villarreal está marcado para dia 14 de fevereiro, em Alvalade. A segunda mão joga-se uma semana depois, no dia 21 de fevereiro, em solo espanhol.

William titular na qualificação do Bétis

O Bétis de Sevilha empatou a duas bolas no Anoeta, casa da Real Sociedad, e também garantiu presença nos quartos-de-final.

William Carvalho foi titular na equipa de Quique Sétien. Canales e Loren fizeram os golos da equipa de Sevilha. As duas formações empataram a zero na primeira mão.

Barcelona atropela Levante

A equipa de Messi e companhia também segue em frente na Taça, depois de vitória por 3-0, em casa, frente ao Levante. O "Barça" perdeu a primeira mão, em Valência, por 2-1.

Ousmane Dembelé colocou o Barcelona em vantagem na eliminatória em apenas dois minutos, com golos apontados aos 30 e 31 minutos.

Já no segundo tempo, Messi fez o terceiro, assistido pelo português Nélson Semedo, que foi titular na partida.