Trump cancela viagens a líder da Câmara dos Representantes por causa do "shutdown"

O Presidente norte-americano diz que, enquanto o Governo estiver paralisado, a presidente da Câmara dos Representantes não pode utilizar um avião militar para visitar outros países.



O republicano Donald Trump escreveu uma carta a informar a democrata Nancy Pelosi que as viagens que tinha agendado à Bélgica, Egipto e Afeganistão “vão ser adiadas”.

O líder norte-americano alegou que as deslocações de “relações públicas” não se podem realizar devido à paralisação do Governo, que esta quinta-feira entrou no 27º dia.

“Devido ao ‘shutdown’, lamento informar que a sua viagem a Bruxelas, ao Egipto e ao Afeganistão foram adiadas”, disse Trump na carta.

O Presidente dos Estados Unidos disse a Nancy Pelosi que pode sempre realizar as viagens num voo comercial.

O braço de ferro entre a Casa Branca e a oposição democrata sobe de tom por causa do impasse em torno do Orçamento, que originou uma paralisação dos serviços federais.

Donald Trump exige quase seis mil milhões de dólares para a construção de um muro na fronteira com o México, mas Nancy Pelosi não aceita incluir essa verba no Orçamento.