​Menezes apoia Rui Rio e apela à união

Colegas de partido, inimigos políticos durante anos, Luís Filipe Menezes e Rui Rio deram esta quinta-feira um abraço para selar aquela que foi até agora a surpresa do Conselho Nacional do PSD que está reunido num hotel do Porto: a participação de Menezes e o seu apoio a Rui Rio.



Menezes, ex-presidente da Câmara de Gaia e ex-presidente do PSD, fez um discurso no Conselho Nacional em que manifestou o seu apoio a Rui Rio e até se disponibilizou para participar na luta política integrando listas em último lugar.

“Não me movimento nem por amiguismos nem por ódios e vinganças. Portanto, em coerência acho que nesta altura devemos cerrar fileiras à volta do líder do partido, ajudá-lo a arrepiar o caminho numa ou noutra coisa, tirar-lhe do lado alguns maus amigos que não o ajudam em coisa nenhuma”, disse Menezes em declarações aos jornalistas quando saiu no intervalo para jantar.

Quanto aos “amigos” a que se referia, Menezes fez questão de salientar Manuela Ferreira Leite, que lhe sucedeu na liderança do PSD, e que acusou de não querer o bem de Rui Rio, mas apenas vingar-se de Passos Coelho.

A intervenção de Menezes comoveu Rui Rio, que fez questão de, à saída da sala onde decorre o Conselho Nacional, dar um abraço ao ex-presidente do PSD. Depois, em declarações aos jornalistas, reconheceu que se tinha comovido “um bocado”.

“Não é fácil, depois de tantas divergências que tivemos, ouvir a intervenção do dr. Menezes”, afirmou Rio, reconhecendo que sempre teve “muitas divergências com Menezes.