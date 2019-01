​Rui Rio confiante num bom resultado

O presidente do PSD manifestou-se confiante num bom resultado. Rui Rio falava no intervalo para jantar do Conselho Nacional do partido que vai votar uma moção de confiança à liderança.



“Tenho confiança de ter um bom resultado pela forma como o Conselho Nacional está a decorrer, mas isso só no fim é que se sabe. Eu nem tenho direito a voto”, disse o líder social-democrata aos jornalistas, no Porto.

Rui Rio considera que “o Conselho Nacional está a decorrer com bastante elevação”.

“Devo dizer que está a correr bastante melhor daquilo que eu pensava, com elevação e argumentos válidos de todas as partes. O presidente do partido tem de estar atento e ouvir as coisas que as pessoas estão a dizer. Quando as coisas têm elevação nós temos obrigação de as ouvir, senão não somos inteligentes”, sublinhou.

No discurso que abriu o Conselho Nacional, Rui Rio acusou Luís Montenegro de falta de coragem e defendeu o seu currículo de nunca ter perdido uma eleição.