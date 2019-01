Liverpool renova com Robertson

O Liverpool anunciou a renovação de contrato com o defesa esquerdo Andy Robertson, num vínculo de longa duração.

O lateral escocês chegou aos "reds" no arranque da temporada 2017/18, vindo do Hull City, e tem conquistado um lugar nas opções de Klopp. No total, somou 56 partidas com a camisola do Liverpool.

Em declarações reproduzidas no site do clube, Robertson mostrou-se naturalmente feliz com a renovação:

"Quando o clube falou comigo, nem precisei de pensar. Quero ficar aqui, e quando colocaram-me a proposta em cima da mesa, nem hesitei".