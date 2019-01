Santa Clara anuncia substituto de Fernando Andrade

O Santa Clara anunciou a contratação do extremo brasileiro Pablo. O avançado vem do Coritiba e assina um contrato válido por duas temporadas e meia.

Em referência à expressão utilizada por João Henriques na antevisão da partida frente ao Benfica, o Santa Clara anunciou o reforço ao som de Rocky Balboa.

Pablo conta com passagens pelo Atlético Mineiro, América Mineiro e Vegalta Sandai do Japão. O clube açoriano destaca a versatilidade do avançado:

"Pode jogar a extremo, nos dois lados, podendo ainda jogar como lateral direito. A velocidade e a capacidade de desequilíbrio são as caraterísticas mais vincadas do novo reforço do Santa Clara".