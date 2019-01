Jiménez já não pensa em voltar ao Benfica

Raúl Jiménez, avançado emprestado pelo Benfica ao Wolverhampton, já não pensa em voltar a Portugal e espera continuar a serviço da equipa comandada por Nuno Espírito Santo em definitivo:

"Estou muito feliz em Inglaterra. Estou a torcer para que o Wolverhampton me queira comprar. Se isso não acontecer e voltar ao Benfica, também não me importo. É um clube muito grande e que está sempre no topo da tabela", começou por dizer em entrevista à SportTV

Jiménez disputou três temporadas na Luz, onde apontou 31 golos em 120 jogos disputados. "Foi excelente conehcer o futebol português e jogar no maior clube de Portugal. Fiquei muito orgulhoso de lá estar, ganhei dois campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e duas Supertaças".

O ponta-de-lança mexicano desejou sorte ao antigo clube para o resto da temporada: "Vão ter jogos importantes agora, nos quais podem pontuar e chegar ao topo. Na Liga Europa desejo-lhes todo o êxito do mundo para que cheguem o mais longe possível".

Ao serviço do Wolverhampton, o mexicano já marcou sete golos em 23 jogos disputados.