Toby Price e Nasser Al-Attiyah vencem Dakar

Toby Price e Nasser Al-Attiyah celebraram, esta quinta-feira, a vitória no 41ª edição do Rali Dakar, na última etapa entre Psico e Lima, no Peru.

O piloto australiano venceu nas motas e ergueu o troféu pela segunda vez na carreira. Price fez toda a prova condicionado num pulso, com uma lesão que contraiu algumas semanas antes de arrancar o Dakar.

Price entrou para a última etapa com apenas um minuto de vantagem para Pablo Quintanilla, mas o chileno caiu durante a etapa, acabando mesmo por perder o segundo posto da classificação geral para Matthias Walkner.

O português David Megre foi o quarto melhor classificado da última etapa, apenas a três minutos do líder Toby Price. Joaquim Rodrigues, da Hero, foi o melhor português ao terminar a prova na 17ª posição.

Al-Attiyah nas quatro rodas



O piloto catari Nasser Al-Attiyah confirmou a conquista nos automóveis no Dakar, ao terminar a última etapa em 12º lugar. Carlos Sainz, da Mini, venceu a etapa entre Psico e LIma.

Al-Attiyah entrou para a última etapa com uma vantagem de quase uma hora para os concorrentes e apenas precisou de confirmar a conquista. Nani Roma terminou na segunda posição, a 46 minutos de Al-Attiyah. Sebastien Loeb foi terceiro.

Outros vencedores

Para além dos automóveis e motas, há mais três categorias no rali Dakar com os seus respetivos vencedores já definidos.

Nos camiões, o russo Eduard Nikolaev foi o vencedor. Nos "quad", venceu o argentino Nicolas Cavigliasso e nos SxS, venceu "Chaleco", alcunha do chileno Francisco Lopez.

O português Miguel Jordão alcançou o sétimo lugar na categoria de SxS, a cerca de quatro horas e 41 minutos do vencedor.