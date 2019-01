Bruno Lage apresenta a tríade do sucesso: "Analisar, treinar e evoluir"

Bruno Lage, treinador do Benfica, quer voltar a vencer no terreno do Vitória de Guimarães, mas destaca que a equipa ainda se encontra num período de transição após a saída de Rui Vitória:

"Estamos num processo de renovação. Estamos a passar do 4-3-3 para o 4-4-2, e estamos a treinar o máximo possível sem criar desgaste nos jogadores. Estou convicto que amanhã estaremos ainda mais fortes, porque já tivemos mais três dias para evoluir. Estamos cada vez mais sólidos".

O novo técnico das águias deu ainda a chave para o sucesso da equipa na segunda volta: "Hoje analisámos o adversário em equipa técnica e já passámos algumas notas aos jogadores. É assim que vamos fazendo o nosso percurso. Analisar, treinar e evoluir".

Lage desvaloriza os regressos de Tozé e André André na formação vitoriana e recusa falar sobre eventuais mudanças no seu plantel: "O que me interessa é que os jogadores estão disponíveis para ouvir".

O treinador do Benfica falou ainda em relação à sobrecarga de jogos no calendário português: "Sim, pode ser prejudicial. Há essa sobrecarga e para os jogadores é colocá-los em risco de lesões. Para além disso são menos hipóteses de uma equipa treinar e evoluir".

O segundo "round" entre vitorianos e águias joga-se na sexta-feira, às 21h15, no Estádio D. Afonso Henriques. O Vitória de Guimarães-Benfica tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.