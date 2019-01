Doumbia em estreia nos treinos do Sporting

O médio Idrissa Doumbia é a principal novidade do treino desta quinta-feira do Sporting. Os leões arrancaram a preparação para a partida frente ao Moreirense, horas após a vitória por 2-0 no terreno do Feirense, a contar para a Taça de Portugal.

O costa-marfinense de 20 anos foi oficializado como reforço na terça-feira e vai utilizar a camisola 98. Os titulares da partida no Estádio Marcolino de Castro fizeram treino de recuperação, enquanto o restante plantel cumpriu uma sessão de treino normal.

Entregues ao departamento médico continuam Fredy Montero, Bruno Gaspar e Rodrigo Battaglia, em recuperação.

O Sporting volta a treinar na sexta-feira, às 10h30. Às 13h00, Marcel Keizer fará a antevisão da partida em conferência de imprensa.

O Sporting-Moreirense está marcado para sábado, às 18h00, em Alvalade, jogo a contar para 18ª jornada da I Liga. A partida terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.