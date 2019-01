Caso dos e-mails. FC Porto demarca-se de Rui Pinto

O FC Porto já reagiu, em comunicado, à detenção de Rui Pinto, alegado "hacker" responsável pelo roubo de correspondência do Benfica, demarcou-se das suas ações e pediu "que seja feita justiça nos processos em curso".

Os dragões afirmam que "a detenção tem sido naturalmente objeto de notícias e comentários em torno do designado processo dos e-mails, alguns, porém, com a pretensão expressa de associar o nome do nosso clube e da sua sociedade anónima desportiva para o futebol profissional a essa detenção".

Deste modo, o clube azul e branco reitera que toda a correspondência que os dragões tiveram acesso, na pessoa do diretor de comunicação Francisco J. Marques, foram entregues à Polícia Judiciária e recebido sem qualquer recompensa financeira:

"Todo o acervo de e-mails que chegaram ao nosso Diretor de Informação e Comunicação, sem qualquer contrapartida financeira ou outra, foram entregues à Polícia Judiciária em simultâneo com o processo de denúncia pública".

O FC Porrto afirma ainda que o "teor dos e-mails foram divulgados no Porto Canal no exercício pleno do direito a informar e ser informado, ponderados todos os prós e contras face à delicadeza da matéria de fundo que apontava para eventuais práticas de tráfico de influência e corrupção".

O clube azul e branco pede "que seja feita justiça nos processos em curso envolvendo atentados à verdade desportiva, sendo que alguns deles estão já com acusações deduzidas".