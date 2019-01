Rio aplaudido à chegada ao Conselho Nacional do PSD. Montenegro disponível para falar "se convidado"

O ex-líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, garantiu esta quinta-feira à agência Lusa que está disponível para falar no Conselho Nacional extraordinário do PSD, que começou por volta das 17h no Porto, "se for convidado" para tal.

Até agora, esse convite não chegou, adiantou o antigo deputado, explicando que está a "menos de meia dúzia" de minutos a pé do local onde o encontro está a decorrer.

O Conselho Nacional do PSD está reunido esta tarde para debater e votar uma moção de confiança política à direção, apresentada pelo presidente do partido, Rui Rio, depois de Luís Montenegro o ter desafiado a convocar diretas.

O líder social-democrata, que no domingo completou metade do seu mandato, rejeitou o repto de antecipar as eleições internas, mas pediu ao órgão máximo do partido que renovasse a confiança na sua Comissão Política Nacional.

À chegada ao Hotel Porto Palácio, onde está a decorrer o Conselho Nacional, Rui Rio foi recebido com aplausos de uma série de apoiantes.

A presença de Luís Montenegro tem sido defendida pelos seus apoiantes e o vice-presidente da mesa do Conselho Nacional, Almeida Henriques, apresentou há dois dias um pedido nesse sentido.

Do lado da direção do PSD, o entendimento é que teria de ser sido Luís Montenegro a requerer essa presença e salienta-se que o antigo líder parlamentar até se distanciou da reunião deste órgão, uma vez que pediu a clarificação por diretas.

Montenegro rejeitou o argumento, pedindo: “Deixemo-nos de formalismos.”