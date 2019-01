Inácio apresentado no Aves: "A luta pela manutenção será titânica"

Augusto Inácio foi apresentado esta quinta-feira como treinador do Desportivo das Aves e mostrou-se confiante em garantir a manutenção na I Liga.

Em declarações em conferência de imprensa na Vila das Aves, o treinador de 63 anos admitiu que a tarefa não se avizinha fácil, mas quer garantir a continuidade do Aves no principal escalão do futebol nacional:

"Toda a gente sabe que é complicado, mas acredito que o Aves tem condições mais do que suficientes para ficar na I Liga. Vai ser uma luta titânica. Temos de deixar a pele, o sangue e a alma em campo. O grupo é bom e dedicado, e com um bocadinho de sorte do nosso lado, porque isto não é só uma questão de trabalho, podemos fazer uma boa segunda volta", começou por dizer.

Inácio recorreu a um clichê para falar sobre a segunda volta do campeonato, e reforça que não está no Desportivo das Aves para "descer de divisão". "As coisas são fáceis de fazer, mesmo que seja um chavão: temos de fazer de cada jogo uma final, para somarmos os três pontos. Só assim vamos safar-nos", adicionou.

O técnico admitiu que chegou a "estar com os dois pés no Atlético Nacional", clube da Colômbia, mas voltou atrás para assumir o Aves. O contrato rubricado entre as partes é válido até ao final da presente época, com mais uma de opção.

O último cargo de Augusto Inácio foi no Sporting, na posição de diretor geral para o futebol, mas rescindiu quando Frederico Varandas assumiu a presidência do clube leonino. Antes, orientou o Zamalek, do Egito, e o Moreirense, onde conquistou uma Taça da Liga, em 2016/17.

O maior feito de Inácio como treinador foi na temporada 1999/00, quando venceu o título de campeão nacional com o Sporting. Foi o último técnico português a conseguir fazê-lo com o emblema de Alvalade.



Augusto Inácio conta também com várias experiências no estrangeiro. Para além do Zamalek, o técnico orientou ainda o Al Ahli, do Catar, o Ionikos, da Grécia, o Goolad FC, do Irão, o Interclube, de Angola, e o FC Vaslui, na Roménia.