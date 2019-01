Abel e o Nacional: "Preparámo-nos o melhor possível em dois dias"

Abel Ferreira, treinador do Braga, quer vencer o Nacional na Choupana apesar do reduzido tempo de preparação para a partida. A equipa minhota jogou na terça-feira para a Taça de Portugal frente ao Aves e volta a jogar na sexta-feira, no terreno do Nacional.

"Tivemos uma semana de trabalho mais curta, só dois dias, mas preparámos a nossa estratégia de jogo para lutar pelos três pontos. Claro que o Nacional teve uma semana limpa para preparar e teve mais tempo para preparar o plano. Mas dentro do nosso microciclo de preparação, preparámo-nos o melhor possível", começou por dizer.

Abel reforçou o cansaço dos jogadores, fruto dos vários jogos disputados pela equipa nos meses de dezembro e janeiro, mas não vê isso como desculpa para um mau resultado: "Temos feito muitos jogos, muitas viagens. Temos de ter essa atenção redobrada na recuperação física dos jogadores, mas temos opções e estamos preparados".

O técnico do Braga terá obrigatoriamente de alterar na posição de defesa direito, visto que Marcelo Goiano viu o quinto cartão amarelo e por isso terá de cumprir um jogo de suspensão. Abel deixou ainda grande elogios à equipa do Nacional, orientada por Costinha:

"É uma equipa num bom momento, vi com muito cuidado o último jogo que fizeram em casa, e não perderam justamente. O processo e a ideia está toda lá e cada vez mais cimentada", adicionou.

"Vou começar a usar algemas"

Abel Ferreira vai regressar ao banco de suplentes na sexta-feira, depois de ter cumprido um jogo de castigo na Taça de Portugal, após expulsão em Portimão. O técnico bracarense deixou críticas à arbitragem e pede mais "sensibilidade":

"É um jogo de emoções. O árbitro disse que não fui expulso pelo que disse, mas pelos gestos. Vou começar a ver os jogos com algemas nas costas para não gesticular. Tem de haver maior sensibilidade para percebermos o que estamos todos aqui a fazer. Os protagonistas devem focar-se em ser melhores".

O Nacional-Braga está marcado para sexta-feira, às 18h45, na Madeira.