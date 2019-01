Costinha: "Custa-me dormir quando perco um jogo"

Costinha, treinador do Nacional, diz que não lida bem com as derrotas e por isso quer regressas às vitórias já na próxima jornada frente ao Sporting de Braga. Em declarações em conferência de imprensa, o técnico português falou sobre a "vontade férrea" dos jogadores de voltar aos triunfos:

"Custa-me dormir quando perco, mas tento encontrar logo as soluções. Este grupo de jogadores que tenho também tem demonstrado uma vontade férrea e, por isso, trabalharam bem durante a semana para darmos a volta à situação já neste jogo".

Depois de uma derrota no Dragão frente ao FC Porto, o Nacional perdeu, em casa, frente ao Belenenses. O próximo desafio é o Braga, um adversário difícil que exige uma exibição "sem erros":

"Temos de ser uma equipa muito competitiva para ganhar. Não vamos poder cometer erros no passe e na receção de bola, porque o Braga é uma equipa tem uma forma de pressionar muito personalizada. A nossa tarefa será muito complicada, mas estaremos preparados", disse.

O Nacional já assegurou três reforços para este mercado de inverno, Rosic, Filipe Ferreira e Rashidov. Costinha mostrou-se agradado com um plantel "mais apetrechado" e reconhece que podem haver saídas de peso:

"Por aquilo que temos feito, haverá alguns jogadores do nosso plantel a serem cobiçados por outras equipas e, se acontecerem saída, é normal que tenhamos que reforçar o plantel", rematou.

O Nacional recebe o Braga esta sexta-feira, às 18h45, no Estádio da Madeira, jogo a contar para a 18ª jornada da I Liga.