Leonardo Jardim não vai treinar o Dalian Yifang, contra todas as indicações prévias. Segundo avança a "RMC Sport", o treinador português quebrou as negociações com o clube chinês.

De acordo com a referida fonte, o ex-treinador do Mónaco estava em negociações avançadas e já tinha quase tudo definido para orientar o 11.º classificado da última edição da Superliga chinesa. A "RMC Sport" não adianta a razão para o negócio ter caído por terra.

O que adianta é que Leonardo Jardim está em buscas de novas propostas, dando prioridade a clubes europeus. Emblemas da China, Inglaterra, Portugal, Catar, Arábia Saudita e Rússia já aliciaram o técnico português, que no entanto ainda não encontrou novo rumo. Ainda de acordo com a "RMC Sport", Jardim espera por um clube com dimensão europeia.