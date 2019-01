Ataque à bomba contra academia de polícia em Bogotá faz pelo menos oito mortos

Um carro armadilhado explodiu junto a uma academia de polícia em Bogotá, capital da Colômbia. Segundo a agência Reuters, que cita o ministro da Defesa do país, há pelo menos oito mortos. De acordo com a imprensa do pais, há registo de pelo menos 38 feridos e várias mulheres entre as vítimas.

A agência Reuters adianta que o presidente colombiano, Iván Duque, vai regressar a Bogotá devido "a ato terrorista contra a polícia".

O jornal "El Tiempo" escreve que um homem chegou à portaria da academia, ao volante de um carro, e que quando lhe foi dado o sinal para parar no controlo de segurança acelerou contra uma parede. De acordo com a polícia, citada pelo "El Tiempo", o condutor morreu.

Ainda de acordo com a imprensa, o ataque aconteceu pouco tempo depois de ter terminado a cerimónia de promoção ao posto de brigadeiro de vários militares. Os investigadores admitem, assim, que o atentado teria por alvo os mais altos responsáveis da polícia.

O presidente da Câmara de Bogotá, Enrique Peñalosa, já condenou o ataque ocorrido.