Entre amigos de mau perder, Tiago Fernandes quer ser o vencedor

O jogo entre Desportivo de Chaves e FC Porto, da 18.ª jornada do campeonato, vai opor dois amigos com muito mau perder, segundo Tiago Fernandes. O treinador do Chaves quer ser o grande vencedor.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, esta quinta-feira, Tiago Fernandes assumiu que o treinador portista, Sérgio Conceição, é alguém em quem se revê, de quem é amigo e por quem se mede.

"O Sérgio Conceição é um exemplo para mim como treinador, pai e amigo. Ele tem mau perder, eu também tenho, e ninguém vai querer perder, mas depois do jogo seremos amigos como o normal", afiançou.

Campeão é bom teste a uma série invicta



Tiago Fernandes acredita que o FC Porto vai pôr o Chaves "à prova durante os 90 minutos", pelo que este será "um bom jogo para testar" o valor da sua equipa, após quatro encontros sem perder.

O técnico dos transmontanos assume que "há diferenças entre as duas equipas", nomeadamente o "a velocidade do passe, circulação da bola e aspetos individuais em determinados momentos", o que o leva a atribuir favoritismo aos campeões nacionais e atuais líderes do campeonato.

"Tudo faremos para levar alguma coisa do jogo, sabendo que o FC Porto é neste momento a melhor equipa do campeonato português, a que está mais forte, porque está em primeiro e tem o melhor treinador", frisou. A seu favor, o Chaves terá "o fator casa e a vontade de somar pontos".

O campeonato regressa na sexta-feira, às 19h00, no Estádio Engenheiro Manuel Branco Texeira. O Desportivo de Chaves-FC Porto tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.