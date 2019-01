Rúben Amorim desmente que se tenha despedido do Casa Pia

Rúben Amorim garante que não se despediu do Casa Pia, muito menos como treinador principal. Em causa a polémica em torno do castigo que o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol aplicou ao clube e ao ex-jogador.

Rúben Amorim está a tirar o nível I de treinador, pelo que está impedido, enquanto "treinador estagiário", de se levantar do banco e dar indicações para o campo. É José da Paz, que tem o nível exigido, que recebe a denominação de treinador principal e, portanto, pode estar de pé a dar indicações. Devido alegada infração da regra, durante o jogo com o Oriental, a 15 de outubro, o antigo internacional português e o Casa Pia levaram castigos pesados.

Perante os rumores de que Rúben Amorim se teria despedido do clube devido à controvérsia, o seu advogado, Tiago Coelho, esclarece que o ex-jogador "mantém a sua relação de estagiário com o clube e que nenhuma outra função desempenha neste, nomeadamente a de treinador principal da equipa de futebol sénior".

O CD castigou Rúben Amorim com uma suspensão de três meses, 2.600 euros e inibição de inscrição como treinador durante um ano. Já o Casa Pia foi sancionado com uma multa de 14 mil euros, perda de seis pontos e cinco jogos à porta fechada. O que significa que o clube, que era segundo classificado da Série D do Campeonato de Portugal, com 36 pontos, menos três que o líder Praiense, cai para o quarto lugar, com 30 pontos.

O advogado de Rúben Amorim garante que a decisão disciplinar de que o ex-jogador foi alvo "encontra-se devidamente impugnada no Tribunal Arbitral do Desporto", pelo que o seu cliente "aguardará confiante e serenamente que a Justiça será realizada e reposta".

Também José da Paz foi visado pelo CD: multa de 1.200 euros e suspensão de quatro meses para o denominado treinador principal.