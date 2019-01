Brexit. Macron critica "mentira" vendida aos britânicos, Berlim promete "fazer tudo" para saída com acordo

Com o Brexit mergulhado em profunda incerteza depois do chumbo histórico do acordo de saída negociado por Theresa May com Bruxelas, o Governo alemão prometeu esta quinta-feira "fazer tudo" para uma saída britânica com acordo.

Em declarações aos jornalistas em Berlim, o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, falando em nome de toda a União Europeia, disse que, "nos próximos dias e semanas, faremos tudo o que nos for possível para que o Reino Unido saia com e não sem um acordo".

Maas ressaltou contudo que a Alemanha está "preparada para todos os cenários", razão pela qual já pôs em marcha um plano para lidar com um Brexit desordenado, "para prevenir qualquer impacto negativo para os nossos cidadãos e empresas na medida do possível".

Portugal também ativou hoje o seu plano de contingência para uma saída do Reino Unido sem acordo, plano esse que passa por reforçar os serviços consulares do país no Reino Unido e os serviços alfandegários.

Esta manhã, o negociador de Bruxelas para o Brexit, Michel Barnier, este no Parlamento português a falar de todas as alternativas para concretizar a saída britânica da UE, que está marcada para 29 de março deste ano.

No encontro, o francês ressaltou que o acordo chumbado esta semana pelo Parlamento britânico é "o melhor" para os cidadãos portugueses e outros europeus que vivem no Reino Unido. Também deu a entender que Bruxelas está disposta a renegociar esse acordo base "se as linhas vermelhas do Reino Unido mudarem", nomeadamente quanto à pertença ao mercado único e à união aduaneira.

Também em reação ao chumbo, o Presidente francês criticou esta quinta-feira a "mentira" que foi vendida ao eleitorado aquando do referendo de 2016, no qual mais de 51% dos britânicos votaram a favor da saída do bloco europeu.

"Nos tempos que vivemos, o resultado [do referendo] diz muito sobre o que referendos que parecem bons podem gerar", sublinhou Emmanuel Macron na Normandia.