Sérgio Conceição: "Espero fazer uma segunda volta melhor que a primeira"

Sérgio Conceição terá incluído, nas 12 resoluções de Ano Novo, uma relativa ao FC Porto: fazer uma segunda volta do campeonato superior à primeira, em que os dragões sofreram duas derrotas logo no arranque.

"O nosso início não foi tão bom como eu esperava. Depois, começámos a estar um bocadinho melhor em algumas situações de jogo que, no início, tivemos alguma dificuldade que não era habitual. Não querendo ser uma cópia do ano passado, tínhamos como base o que de bem foi feito. Espero fazer uma segunda volta melhor do que a primeira", salientou.

Sérgio fazia a antevisão da visita ao Desportivo de Chaves, para a 18.ª jornada do campeonato. O treinador do FC Porto espera "um jogo difícil contra uma equipa que precisa de pontuar" para sair da zona de despromoção. Um Chaves que "mudou um pouco" com novo treinador e novos jogadores. "Temos de saber tornear esses problemas, dar uma reposta positiva e ir à procura dos três pontos", assumiu.

O técnico portista confirmou que Brahimi está condicionado e que só saberá se o argelino pode jogar no próprio dia. Contudo, os dragões já contavam com lesões, que são "normais no decorrer de uma época".

O campeonato regressa na sexta-feira, às 19h00, no Estádio Engenheiro Manuel Branco Texeira. O Desportivo de Chaves-FC Porto tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.