Presidente da Federação de Desportos de Inverno nega dívida a Arthur Hanse

O presidente da Federação de Desportos de Inverno, Pedro Farromba, rejeita as criticas de Arthur Hanse. O esquiador queixa-se de abandono e diz que, este ano, não treina porque tem de trabalhar para pagar a dívida contraída ao serviço de Portugal, nos Jogos da Rússia. Pedro Farromba tem outra versão.

"Este atleta [Arthur Hanse] recebeu, nos últimos anos, duas bolsas, ao contrário do que ele recebe. Recebeu-as sempre que enviou os documentos, as despesas que têm de vir anexas para poder receber esse valor e houve uma pequena parte de um valor sinal que não recebeu, porque mandou as despesas já várias semanas fora do prazo, já depois de ter sido avisado recorrentemente", explica o presidente da Federação de Desportos de Inverno, em declarações a Bola Branca.

Pedro Farromba atribui as queixas de Arthur ao facto de existirem "atletas portugueses que começam a ter melhores resultados que ele":

"Percebo que ele sinta alguma frustração pelo facto de não conseguir obter, agora, melhores resultados que esses outros atletas. Mas, realmente, acho que ele se virou para o lado errado. Aliás, tenho recebido inúmeras mensagens de solidariedade de muitos outros atletas e clubes da Federação, por não concordarem com aquilo que o Arthur disse."

Pedro Farromba insiste que não existe "nenhuma dívida" da Federação para com Arthur Hanse: "O que existe é uma verba que ele deixou de receber, porque mandou as despesas que tinha de mandar fora de prazo."

O presidente da Federação de Desportos de Inverno admite que, em face da decisão da justiça federativa perante as acusações ao esquiador, Arthur Hanse corre o risco de não voltar a representar Portugal.