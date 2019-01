Acordo que melhor garante direitos dos portugueses no Reino Unido é este, diz negociador

O acordo entre a União Europeia e o Reino Unido que está atualmente na mesa é o que melhor garante a proteção dos cidadãos, avisou esta quinta-feira Michel Barnier, o negociador da União Europeia para o Brexit.

Barnier esteve esta manhã no Parlamento português para falar sobre o impasse criado com o chumbo do acordo ao Brexit e diz que acredita que há abertura por parte do Reino Unido para dar prioridade à proteção dos cidadãos europeus, quando o país abandonar a União.

“Em relação à proteção dos cidadãos, a melhor garantia é este acordo. A quase totalidade dos direitos é assegurada de maneira durável”, explicou.

Contudo, Theresa May tem tido dificuldades em fazer aprovar o acordo, que na terça-feira foi redondamente chumbado pelo Parlamento britânico. Barnier diz que se o cenário não mudar em Londres, restam incertezas.

“Sem este tratado, não lhes sei dizer, pois depende da posição de cada país da UE e do Reino Unido. Vamos neste caso pedir reciprocidade, tanto ao nível comunitário como ao nível dos estados membros, pois muitos dos direitos dos cidadãos dependem das leis civis dos seus países.”

“Depois veremos”, concluiu, “pois do lado do Reino Unido há vontade. Temos por exemplo muitos milhares de cidadãos portugueses a viver em Londres e no Reino Unido. Na minha opinião há dos dois lados uma vontade positiva de tratar os cidadãos com prioridade e de maneira correta.”

Também esta manhã a primeira-ministra Theresa May explicou que o Parlamento voltará a discutir o Brexit ao fim do mês, no dia 29 de janeiro. Na próxima segunda-feira Theresa May volta ao Parlamento para apresentar alternativas ao acordo que foi chumbado esta semana.

Barnier, que esteve em Lisboa para falar aos deputados portugueses, vai ainda estar esta tarde no Conselho de Estado convocado pelo Presidente da República.