Taça de Portugal conta com VAR nas "meias" e na final

A Taça de Portugal vai ter um reforço de inverno de "peso". A "prova rainha" do futebol português vai ter videoárbitro nas duas mãos das meias-finais e na final, tal como na temporada passada.

No site oficial, a Federação Portuguesa de Futebol esclareceu que as equipas de arbitragem dos cinco encontros "terão um apoio tecnológico semelhante" ao que já acontece no campeonato.

As meias-finais ficaram definidas na quarta-feira. Haverá dérbi lisboeta, entre Sporting e Benfica, e um duelo "escaldante" entre FC Porto e Braga. A Taça de Portugal decide-se entre o "top-4" do campeonato.