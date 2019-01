Guarda-redes do Real Madrid ruma ao Leeds United

Real Madrid e Leeds United anunciaram, esta quinta-feira, a transferência de Kiko Casilla para o clube inglês.

O guarda-redes espanhol, de 32 anos, assinou contrato válido para as próximas quatro temporadas e meia, ou seja, até ao verão de 2023. É a primeira contratação de inverno da equipa de Marcelo Bielsa, que tenta subir à Premier League.

Para Casilla, que passou as últimas três épocas e meia em Madrid, com um total de 43 jogos realizados, isto representa uma mudança do campeão da Europa para o Championship, a II Liga inglesa. A intenção é clara.

"O Leeds United é um clube histórico em Inglaterra, com uma enorme massa adepta e o meu desejo é ajudar a devolver o clube aonde pertence, que é na Premier League", afirmou o guarda-redes, em declarações à televisão do clube.