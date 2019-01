Briseño está a par dos números, mas o seu cálculo dá permanência como resultado

Os números que o Feirense apresenta na I Liga não são famosos. A equipa está no 16º lugar, em posição de descida, a três pontos de um lugar de permanência e não vence desde a 2ª jornada.

Os jogadores de Nuno Manta Santos estão a par da situação, reconhecem que não é a melhor, mas há a convicção de que o Feirense tem todas as condições para ultrapassar as dificuldades.

"Temos equipa, estamos conscientes de que temos de melhorar, já melhoramos, e as coisas vão mudar. Na época passada sofremos um pouco, mas acredito na minha equipa, no Feirense. Vai ser difícil, mas não é impossíve e vamos lutar para sair dali", afirmou Briseño.

O central mexicano reforça confiança na reabilitação da equipa, no momento em que o Feirense se concentra em exclusivo no campeonato. A equipa de Nuno Manta foi eliminada da Taça de Portugal, pelo Sporting, depois de também terem ficado de fora da "final four" da Taça da Liga, após jogo com os leões.

"Vivemos uma experiência bonita na Taças, mas agora vamos pensar só no campeonato", sublinha Briseño. O Feirense inicia a segunda volta no antepenúltimo lugar da I Liga, a três pontos do Boavista, o primeiro rival acuma da linha de água. No domingo há jogo em Vila do Conde, com o Rio Ave, às 20h00, a contar para a 18ª jornada.