João Sousa vence nova maratona e está na terceira ronda do Open da Austrália

João Sousa avançou, esta quinta-feira, para a terceira ronda do Open da Austrália. O número um do ténis português, número 44 do "ranking" ATP, voltou a passar por cinco "sets" e mais de quatro horas, para derrotar o alemão Philipp Kohlschreiber, número 32 da hierarquia mundial.

Num jogo que esteve interrompido pela chuva durante mais de 1h30, João Sousa começou mais forte, mas deixou-se empatar no segundo parcial. No terceiro, venceu no "tie break", contudo o alemão conseguiu forçar a "negra". Aí, o vimaranense superiorizou-se e fechou o encontro em 7-5, 4-6, 7-6(4), 5-7 e 6-4, em quatro horas e 18 minutos.

Desde logo, João Sousa já garantiu 90 pontos ATP e assegurou o regresso ao "top-40" do ténis mundial. Na terceira ronda, terá novo duelo complicado, frente ao japonês Kei Nishikori. O número oito do mundo também passou por uma batalha de cinco "sets", para derrotar o croata Ivo Karlovic, 69.º ATP, em quase quatro horas.