Número de acidentes de trabalho mortais está a aumentar

Os acidentes de trabalho mortais estão a aumentar. Em 2018 morreram 131 trabalhadores, mais 12 face ao ano anterior.

De acordo com os dados da Autoridade para as Condições do Trabalho, sábado foi o dia da semana em que morreram mais trabalhadores, o dobro em relação a 2017.

Lisboa, Porto e Braga continuam a ser os distritos com mais ocorrências.

Segundo os mesmos números, é na construção e nas indústrias transformadoras que a maioria dos acidentes acontece. ~



A faixa etária com o maior número de vítimas é entre os 45 e os 54 anos.